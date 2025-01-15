Batman Üniversitesi'nden Kınalı Köyü'nde Spor Etkinliği
Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kınalı köyü İlk ve Ortaokulunda öğrencileri sporla buluşturdu. Etkinlikte, öğrencilerin yarıştığı parkurlar kuruldu ve programa yerel yöneticiler ile akademisyenler katıldı.
Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince, Sason ilçesine bağlı Kınalı köyü İlk ve Ortaokulunda öğrenciler sporla buluşturuldu.
Batman Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Akademisyen Öğrenci Buluşmaları Projesi kapsamında Kınalı köyü İlk ve Ortaokulunda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte kurulan parkurda öğrenciler yarıştı.
Programa, Vali Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, eşi Zeynep Demir, Sason Kaymakamı Furkan Başar'ın eşi Şeyma Başar ve akademisyenler katıldı.