Haberler

Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 87 tutuklama, 19,3 milyar TL işlem hacmi

Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 87 tutuklama, 19,3 milyar TL işlem hacmi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturması kapsamında 122 şüpheli gözaltına alındı, 87'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, suç gelirlerinin kripto para hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

BATMAN merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 122 şüpheliden 87'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen suç gelirlerinin çeşitli banka hesapları aracılığıyla kripto para hesaplarına aktarılıp aklandığı tespit edildi. Teknik ve mali incelemelerde, 143 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 19 milyar 300 milyon TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 18 Mayıs'ta şüphelilerin yakalanmasına yönelik Batman merkezli 17 ilde 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 122'si gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 87'si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden 34'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüphelinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar

İşte Serenay Sarıkaya dahil 25 kişilik gözaltı listesi! Suçlama vahim
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden açıldı! 26 kişi için gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor

MHP'li vekil iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Sercan için kamptan kaçan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu

Sercan'la yakalanan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Muslera? Maçın ortasında madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu
Antalya'da 2 polis memurunun yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Antalya'da 2 polis memurunun yaralandığı kaza anı kamerada
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek gözaltında! Rol arkadaşıyla aynı kaderi yaşar mı?

Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Rol arkadaşıyla aynı kaderi yaşar mı?
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı

Gizemli madde paniği! 3 kişi öldü, ilk yardım ekipleri hastanelik oldu
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı