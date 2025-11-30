Haberler

Batman'ın Sason İlçesinde Yeni Park Açılışı ve Turizm Hedefleri

Batman'ın Sason İlçesinde Yeni Park Açılışı ve Turizm Hedefleri
Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde yapımı tamamlanan parkın açılışı gerçekleştirildi. Vali Ekrem Canalp, Sason'un turizm potansiyelinin artırılacağı projelerden bahsetti ve bölgeye olan ekonomik katkıların artacağını belirtti.

Batman'ın Sason ilçesinde yapımı tamamlanan parkın açılışı yapıldı.

Batman Belediyesinin destekleri, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin işbirliğinde yapılan parkın açılışı içini tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, çocuklarla kurdele keserek, parkın açılışını gerçekleştirdi.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, ilçeyi her ziyaretlerinde yeni projeleri değerlendirdiklerini veya devam eden yatırımları yerinde incelediklerini söyledi.

Batman turizmi denildiğinde yıllarca akla ilk gelen yerin Hasankeyf olduğunu dile getiren Canalp, artık turizmin Hasankeyf ile sınırlı kalmadığını, turizmi Sason, Kozluk, Beşiri ve Gercüş ilçeleri ile kent merkezi de dahil geniş bir alana yaymayı hedeflediklerini ifade etti.

Mereto Dağı'nı önemli bir turizm merkezi haline getirmek için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirten Canalp, yol çalışmalarının zorlu coğrafi koşullara rağmen son aşamaya geldiğini aktardı.

Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyonunda da büyük ilerleme kaydedildiğini işaret eden Canalp, "Bahar döneminden itibaren inanç ve kültür turizmi için gelen misafirlerimizi burada ağırlayabilecek duruma geleceğiz. Zirvenin altında kalıcı bir festival alanı inşa ediyoruz. Ayrıca kafe ve restoranların kurulması için teknik incelemeler yaptık. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri tamamlama hedefindeyiz." şeklinde konuştu.

Canalp, önümüzdeki yıllarda bölgeye düzenlenecek tur programlarının artmasıyla Sason'un ekonomik olarak da güçleneceğini kaydetti.

