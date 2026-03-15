Batman'da tescilli mezrone üzümü bağlarında budama mesaisi

Batman'da üreticiler, tescilli mezrone üzümü bağlarında yeni sezon öncesi budama çalışmalarına devam ediyor.

Gercüş ilçesine özgü olan ve Hasankeyf ilçesinin bazı köylerinde de yetiştirilen tescilli üzümün bağlarında üreticiler budama yapıyor.

Hasankeyf'e bağlı Uzundere köyünde tescilli üzümü yetiştiren üretici Ramazan Tayfur, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi.

Budama çalışmasının zahmetli ve sabır gerektiren bir iş olduğunu belirten Tayfur, "2 çeşit üzüm yetiştiriyoruz. Biri siyah, diğeri mezrone üzümüdür. Yaklaşık 30 dönüm arazide üretim yapıyoruz. Her tarla farklı bölgede, tek parça halinde değil. Arkadaş ve komşuların yardımıyla budama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tayfur, tescilli üzümden pekmez ve pestil yaptıklarını dile getirdi.