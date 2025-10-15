Haberler

Batman'da Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı Açıldı

Batman'da Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı Açıldı
Batman'da bu yıl ikincisi düzenlenen Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı, 130 stantta 99 firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Vali Ekrem Canalp, fuarın Batman'ın ekonomik gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Batman'da bu yıl ikincisi düzenlenen Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Valilik himayesinde İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle Adalet Caddesi'nde düzenlenen fuarın açılışı için tören düzenlendi.

Fuarda çeşitli ürünlerin yer aldığı 130 stantta 99 firma yer aldı.

Vali Ekrem Canalp, törende, festival ve fuarlara her yıl katılımcı sayısının arttığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl 310 bin kişinin Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı'nı ziyaret ettiğini aktaran Canalp, "Artık sadece Batmanlılar değil, dışarıdan gelen diğer insanlar da festivaller şehri Batman'ın festival programını takip ediyorlar. Batmanlıların dışında komşu illerden, bölgeden ve Türkiye'nin diğer illerinden insanlarımız Batman'ı ziyaret ediyorlar. Bu Batman'ın ekonomisine de ticaretine de müspet şekilde yansıyor. Şu anda açılışını yapacağımız bu organizasyonun, bu fuarın Batman için, esnafımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Fuarın açılışına, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum yöneticileri, oda başkanları, firma yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
