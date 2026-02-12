Haberler

Batman'daki kuyumcu soygununa ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Batman'da bir kuyumcu dükkanında gerçekleşen soygun olayında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olayda kullanılan silahlar ve çalınan altınlar ele geçirildi.

Batman'da bir kuyumcu dükkanından yapılan soygunla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta saat 09.40 sıralarında Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana gelen hırsızlık olayının ardından kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen saha ve teknik çalışmalarında, kar maskeli ve plakasız motosikletle silahlı soygun gerçekleştiren zanlılar ile onların kaçmalarına ve saklanmalarına yardım eden 10 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda, 41 bilezik, 4 kolye ile altın zincir parçası bulundu, olayda kullanılan tabanca ve kurusıkı tabanca ile 39 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 6 Şubat'ta kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 kişi, başına silahın dipçiği ile vurarak iş yeri sahibi Emin Yasak'ı yaralamış, iş yerinden bir miktar altın alarak motosikletle olay yerinden kaçmıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

