Batman'da Kaçak Et Kesimine Yönelik 1344 İşletme Denetlendi

Batman'da kaçak et kesimine yönelik 8 ayda 1344 işletmede denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle 1 Ocak- 5 Eylül'de kent genelinde 221 kasap, 364 yemek fabrikası, 338 lokanta ve 421 marketin denetlendiği belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kesimhanelerde ve hayvan pazarlarında yapılan kontrollerde işletmelerin büyük ölçüde hijyen ve teknik şartlara uyduğu tespit edilen açıklamada, bazı işletmelerde görülen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 84 bin 24 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaçak kesimler halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturmaktadır. Et alırken mutlaka fatura veya fiş alınması, ruhsatlı kasap ve marketlerin tercih edilmesi, veteriner kontrolünden geçmemiş ve kaynağı belirsiz ürünlerden uzak durulması gerekir. Batman'da sürdürülen yoğun denetimlerle kaçak et kesiminin önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için mücadele kararlılıkla devam edecektir."