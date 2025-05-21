Batman'da Gümrük Kaçağı 2 Bin 70 Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Gümrük Kaçağı 2 Bin 70 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Batman'da bir tırda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 70 paket sigara ele geçirildi. Polisi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durdurdukları tırda arama gerçekleştirdi ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Batman'da bir tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 70 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Batman-Beşiri kara yolunda şüphe üzerine durdurulan tırda arama yapan polis ekipleri, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 70 paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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