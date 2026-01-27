Haberler

Batman'da gençlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Batman'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi. Programda madde, teknoloji, tütün ve alkol bağımlılığı ele alındı ve uzman psikologlar tarafından gençlere bu bağımlılıkların etkileri ve korunma yolları anlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Mahallesi Genç Ofisi'nde gerçekleştirilen programda madde, teknoloji, tütün ve alkol bağımlılığı ele alındı.

Uzman psikologlar tarafından verilen eğitimde, bağımlılığın psikolojik, sosyal ve fiziksel etkileri ile korunma yolları anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için eğitimlerin farklı genç ofislerinde sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
