Batman'da Cefan Kavunu Hasadı Devam Ediyor

Batman'da yetiştirilen, kendine has aroması ve ekşi tadıyla öne çıkan Cefan kavununda hasat devam ediyor.

Gencüş ilçesinde mayıs ayında tohumu toprakla buluşturulan ve ağustos ayı başında hasadına başlanan Cefan kavununda yaklaşık bir aydır hasat yapılıyor.

Sıcak iklim koşullarında suya ihtiyaç duymadan yetişen kavun, tarlada kilogramı 20 liradan alıcı buluyor.

Sabah saatlerinde hasat için tarlaların yolunu tutan yetiştiriciler, topladıkları kavunları tarlada esnaflara satıyor.

İlçeye bağlı Yüceköy köyünde kavun yetiştiren Aydın Çetin, 15 yıldır Cefan kavunu yetiştirdiğini söyledi.

Olgunlaşan kavunu traktör römorklarına doldurduklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Sabah erken saatlerde hasat yaptığımız kavunu tüccarlara satıyoruz. Bu sene kuraklıktan dolayı kavunlar fazla büyümedi. Adana, Mersin ve İzmir'e kadar kavunlar gidiyor. Kışın kavun ekilecek tarlayı süreriz baharda ekiyoruz. Yaklaşık 20 dönüme yakın alanda kavun yetiştiriyorum."

Öteyaka köyünde kavun yetiştiren Kadri Acar da kavunda her türlü meyvenin tadının olduğunu söyledi.

Acar, "Cefan, bölgemize has bir kavundur. Bu kavunu yiyen tekrar istiyor, tadı çok güzeldir. İki günde bir hasat yapıyoruz. 300 kilograma yakın topluyoruz." diye konuştu.

Mardin'den kavun almaya gelen tüccar Abdulkadir Bilkay ise 10 yıldır Gercüş ilçesinden Cefan kavunu aldığını belirtti.

Cefan kavunun piyasadaki diğer kavunlardan daha çok rağbet aldığını anlatan Bilkay, her gün yetiştiricilerden kavun aldığını kaydetti.

Marketlere, pazarcılara ve birçok esnafa kavun sattığını aktaran Bilkay, "Bu kavunu Mardin ve ilçelerine satıyoruz. Bu kavunun özel müşterisi var. Burada tarlada kilosunu 20 liradan alıyoruz. Bu kavunu alan bir daha alıyor. Çünkü çok güzeldir." dedi.