Batman'da 3 Milyon Yavru Sazan Barajlara Salındı

Batman'ın Kozluk bölgesindeki Garzan ve Batman barajlarına, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 3 milyon yavru sazan bırakıldı. Salım törenine çeşitli kamu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Kozluk sınırları içerisinde yer alan Garzan ve Batman barajlarına 3 milyon yavru sazan salındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Garzan ve Batman barajlarına 3 milyon yavru sazan bırakıldı.

Vali Ekrem Canalp'in katıldığı balık salım törenine, Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
