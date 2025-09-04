Batman'da 3 Milyon Yavru Sazan Barajlara Salındı

Batman'ın Kozluk sınırları içerisinde yer alan Garzan ve Batman barajlarına 3 milyon yavru sazan salındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Garzan ve Batman barajlarına 3 milyon yavru sazan bırakıldı.

Vali Ekrem Canalp'in katıldığı balık salım törenine, Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.