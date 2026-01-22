Haberler

Batman'da atık yağlar biyodizele dönüştürülecek

Batman'da atık yağlar biyodizele dönüştürülecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Belediyesi, bitkisel atık yağları toplayarak biyodizele dönüştürmeyi hedefliyor. Protokol ile çevre kirliliği önlenecek ve ekonomiye katkı sağlanacak. Vatandaşların atık yağlarını belediyenin toplama sistemine teslim etmeleri gerekecek.

Batman Belediyesi, sürdürülebilir çevre vizyonu kapsamında kent genelinde toplanacak bitkisel atık yağları biyodizele dönüştürerek hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atık yağların ekonomiye kazandırılması amacıyla Batman Belediyesi ile lisanslı özel bir firma arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, hanelerden toplanacak bitkisel atık yağlar geri dönüşüm sürecinin ardından biyodizel üretiminde kullanılacak.

Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde, "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" doğrultusunda hayata geçirilen çalışma kapsamında imzalanan protokole, Batman Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Muzaffer Özkan ile firma yetkilileri katıldı.

Açıklamada, yalnızca 1 litre atık yağın lavaboya dökülmesiyle 1 milyon litre temiz suyun kirlenebileceği belirtilerek, bu yağların evsel su kirliliğinin yaklaşık yüzde 25'ine, kanalizasyon tıkanmalarının ise yüzde 40'ına neden olduğu vurgulandı.

Protokol gereğince, Batman genelinde toplanacak bitkisel atık yağlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanslı tesislerde işlenerek dizel türü akaryakıtlara ilave edilen biyodizele dönüştürülecek.

Açıklamada, gelecek nesillere daha temiz bir şehir bırakılması amacıyla vatandaşlara çağrıda bulunularak, lokanta, otel ve yemekhanelerin lisanslı firmalarla sözleşme yapmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Evlerde biriken kullanılmış kızartmalık yağların ise belediye tarafından kurulan toplama sistemine teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Özlem Zengin'in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu

Özlem Zengin, emekli maaşı konusunda Erdoğan'la ters mi düştü?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler