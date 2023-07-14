Batı Trakyalı Türk Azınlığın İleri Geleni Ahmet Mete Dualarla Anıldı

Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden eski İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, ölümünün birinci yılında dualarla anıldı. İskeçe Müftülüğü tarafından düzenlenen anma törenine, siyasiler ve çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.

Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden eski İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, ölümünün birinci yılında dualarla anıldı.

İskeçe Müftülüğü tarafından Mete'nin Aşağı Mahalle Mezarlığındaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, siyasiler ve çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllardır tanıdığın Mete'nin Batı Trakyalı Türk azınlık için önemli bir lider olduğunu anlattı.

"Sizlere başta Cumhurbaşkanımız ve tüm Türkiye'nin selam ve sevgilerini getirdim" diyen Şentop, Türkiye'nin, Batı Trakya Türk azınlığı için gereken her şeyi yapacağını vurguladı.

Şentop, "Ahmet Mete Hoca'nın, aramızdaki dostluk nedeniyle bende çok özel bir yeri var. Sağlığında mert bir Müslümandı. Batı Trakya'da müftüler sadece dini bir önder değil aynı zamanda Türk azınlığın temsilcisi konumunda." dedi.

Mete'nin, her meseleyle ilgili görüşlerini açık ve net bir şekilde ifade ettiğini söyleyen Şentop, bölge ile ilgili her zaman ümit veren bir yaklaşımı olduğunu aktardı.

Şentop, Türkiye'nin her zaman, Batı Trakya'daki Türklük davasını savunmaya devam edeceğini belirterek, "Ölüm bizim için bir son değil. Daha sonra hayat başka alemlerde devam ediyor. İnanıyoruz ki öbür dünyadaki hayat bu dünyadaki hayattan daha hayırlı. Bu da bizi teselli ediyor. İnşallah bu toplum Türklük davasını savunacak liderler yetiştirecek ve Türkiye'de her zaman arkanızda olacak." diye konuştu.

Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden Ahmet Mete, kanser tedavisi görürken 14 Temmuz 2022'de 57 yaşında hayatını kaybetmişti.