Üye Girişi
Haberler
Bilirkişi soruşturmasında Serhan Asker ve Seda Selek serbest

Bilirkişi soruşturmasında iki gazeteci hakkında karar verildi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Başsavcı Aydemir, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Başsavcı Aydemir, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi ve tercihlerini açıkladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Aydemir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan bilgi aldı.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu" fotoğraflarını tercih eden Aydemir, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Evi terk ederken" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Aydemir, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesinden yana kullandı.

Aydemir, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ederek, fotoğrafların güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını söyledi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
img

Kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı, sağlık durumunu anlattı
img

Ayşe Barım'ın Whatsapp mesajları ortaya çıktı
img

Fenomen çiftten acı haber! 5 yaşındaki oğulları hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Dr. Ekrem Teymur: DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı

"DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.