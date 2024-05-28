Üye Girişi
Haberler

Baskil ilçesinde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baskil Kaymakamlığı organizasyonuyla Hükümet Konağı konferans salonunda çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, ilçedeki çiftçilerin sorunlarını ve çözümleri için bir araya geldiklerini belirterek, 'Çiftçilerimizin tarımla ilgili sorunlarını dinleyip ortak bir noktada karşılıklı görüş ve önerileri dinleyip çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.' dedi.

Baskil ilçesinde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Baskil Kaymakamlığı organizasyonuyla Hükümet Konağı konferans salonunda çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, yaptığı açıklamada, ilçedeki çiftçilerin sorunlarını ve çözümleri için bir araya geldiklerini belirterek, "Çiftçilerimizin tarımla ilgili sorunlarını dinleyip ortak bir noktada karşılıklı görüş ve önerileri dinleyip çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Toplantıya, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Belediye Başkanı Tuncer Turus, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Tuğrul Konferans Hükümet Baskil Ekonomi Güncel Haberler

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

 Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı

Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title