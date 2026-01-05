Haberler

Başkentte kesintiler nedeniyle içme suyu çeşmelerden sağlanıyor

Güncelleme:
Pursaklar ilçesindeki bazı mahallelerde bir haftadır süren planlı su kesintileri, vatandaşların içme suyunu çeşmelerden temin etmelerine neden oldu. Kesintiler, günlük hayatı olumsuz etkiledi ve marketlerden su satın alma ihtiyacını artırdı.

Başkentte yaşanan dönüşümlü su kesintileri nedeniyle bazı mahallelerdeki vatandaşlar, çeşmelerden içme suyu temin ediyor.

Pursaklar ilçesindeki Saray Cumhuriyet ve Fatih mahallelerinde bir haftadır planlı su kesintileri yaşanıyor.

Kesintiler nedeniyle içme suyu temininde sorun yaşayan mahalle sakinleri, su ihtiyacını çevredeki çeşmelerden karşılıyor. Bazı vatandaşlar ise ilçedeki marketlerden su satın alıyor.

Fatih Mahallesi sakinlerinden Adem Terzioğlu, bir haftadır aralıklarla su kesintisi yaşadıklarını, günlük hayatlarının su kesintileri nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti.

Hijyen konusunda sorun yaşadıklarını ifade eden Terzioğlu, "Yemek, bulaşık, lavabomuz, banyo... Bunlar hijyen konularının başında gelen şeyler. Marketten alıyoruz, çeşmeden dolduruyoruz, eve su istiyoruz yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu kesintileri belirli saat dilimlerinde düzgün verirlerse, insanlar mağdur olmaz." dedi.

Saray Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Bilal Demirel ise yaşanan kesintiler dolayısıyla mağdur olduklarını kaydederek, "Belediye yetkililerinden bir an önce suyumuzu açmalarını istiyoruz. Nereden geliyorsa gelsin, depolarımızı doldursun. Hadi bizde depo var, olmayanlarda hiç su yok. Biz depoyla iki üç gün idare ediyorduk ama artık o da kurudu. Deposu olmayanlar daha perişan." ifadelerini kullandı.

Çeşmelerde gece mesaisi

İlçede su sorunu yaşayan vatandaşlar Mahmudiye Caddesi'ndeki çeşmeden gece geç saatlerde su temin ediyor. Sırada bekleyenler, su dolduranlara telefon ışıkları ve araç farlarıyla aydınlatma sağlıyor.

Çeşmeden su dolduran vatandaşlardan Cevat Duran, bir haftadır su kesintisi yaşadıklarını belirterek, "Akşam soğukta işten geliyoruz. Yorgun argın buraya gelip su telaşıyla uğraşıyoruz. Yetkililerden su sorunumuzun düzelmesini istiyoruz." dedi.

İlçede esnaflık yapan Naim Rençber de son günlerde yaşanan su kesintileri nedeniyle bidon satışlarının arttığını kaydetti.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
