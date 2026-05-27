Ankara'da kurban pazarları ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor

Başkentte vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesimhane ve kurban pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Belediye ekipleri ikram ve denetimlerle koordinasyonu sağlarken, bazı vatandaşlar bayram günü kurbanlık almak için pazarlık yapıyor.

Bazı vatandaşlar, önceden satın aldıkları kurbanlıkları kamyonetlere yükleyerek götürürken kimileri de pazar alanında bulunan kesimhaneleri tercih etti.

Hayvanlarını kesim için belirlenen alana getirip kasaplara vekalet veren vatandaşlar, kesimhanenin yanında kurulan bekleme alanında sıralarını bekledi.

Alanda bulunan belediye personelince vatandaşlara su, çay ve simit ikram edildi.

Zabıta ekipleri de kurban kesim alanındaki koordinasyonun sağlanması için sürekli denetimlerde bulunarak, vatandaşları hijyen konusunda uyardı.

Hayvanlarının satışını tamamlayan bazı besiciler çadırlarını toplarken, kurbanlık alımını bayram gününe bırakan vatandaşlar da sıkı pazarlıkla bütçelerine uygun hayvanları almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
