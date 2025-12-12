Haberler

Ankara'da YHT Gar'da tesettür alışveriş merkezi açıldı

Ankara'da, giyim alanında hizmet verecek olan Zeruj Ankara AVM, Yüksek Hızlı Tren Garı'nda açıldı. 46 mağazanın yer aldığı merkez, açılışına katılan davetlilerle birlikte kurdele kesimiyle hizmete girdi.

Başkentte giyim alanında mağazaların yer aldığı ilk tesettür alışveriş merkezi Zeruj Ankara AVM, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda açıldı.

Alışveriş merkezinin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kurdele kesimiyle yapıldı.

Tesettür giyim alanında 46 mağazanın yer aldığı alışveriş merkezinin açılışına, Zeruj markasının sahibi Zehra Özkaymaz, iş insanları, sosyal medya içerik üreticileri, mağaza sahipleri ve davetliler katıldı.

