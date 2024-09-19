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19 Eylül Gaziler Günü Etkinliği Yapıldı

19 Eylül Gaziler Günü Etkinliği Yapıldı
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Başhekim Prof. Dr. Engin Koyuncu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal'e "Gazilik" ünvanı verilişinin 103'ncü yıldönümünü kutladıklarını belirtti.

Sakarya Meydan Muharebesinin Türk ordusu ve Kurtuluş Savaşının dönüm noktası sayıldığını belirten Koyuncu, "Sakarya Meydan Muharebesinden zaferle çıkmış ancak savaş sonunca 5 bin 713 askerimiz şehit düşmüş. 18 bin 480 askerimiz ise gazi olmuşlardır." dedi.

Koyuncu, hastane bünyesinde gaziler için yılda yaklaşık 700 gazinin yatarak 4 bini aşan gazinin ise ayakta tedavi gördüğünü ifade ederek, onlara hizmet vermekten duyduğu gururu dile getirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına katılarak derece alan gazilere plaket verilen etkinlikte, Gazi Recep Yavuz'un filografi sergisinin açılışı yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından konser verildi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katıldı.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel

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