Başkent'te metro istasyonu sular altında kaldı

Başkent'te etkisini gösteren sağanak yağış sonrası metro istasyonu sular altında kaldı. Ülke genelini etkisi altına alan yağışlı hava, Ankara'da da sele neden oldu. Başkent'te öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmurun ardından bazı metro istasyonları sular altında kaldı.