Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Başkent'te metro istasyonu sular altında kaldı

Güncel Haberler

Başkent'te etkisini gösteren sağanak yağış sonrası metro istasyonu sular altında kaldı. Ülke genelini etkisi altına alan yağışlı hava, Ankara'da da sele neden oldu. Başkent'te öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmurun ardından bazı metro istasyonları sular altında kaldı.

Başkent'te metro istasyonu sular altında kaldı

ANKARA - Başkent'te etkisini gösteren sağanak yağış sonrası metro istasyonu sular altında kaldı.

Ülke genelini etkisi altına alan yağışlı hava, Ankara'da da sele neden oldu. Başkent'te öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmurun ardından bazı metro istasyonları sular altında kaldı.

Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title