Başkent'te metro istasyonu sular altında kaldı
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Başkent'te etkisini gösteren sağanak yağış sonrası metro istasyonu sular altında kaldı. Ülke genelini etkisi altına alan yağışlı hava, Ankara'da da sele neden oldu. Başkent'te öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmurun ardından bazı metro istasyonları sular altında kaldı.
Başkent'te metro istasyonu sular altında kaldı
ANKARA - Başkent'te etkisini gösteren sağanak yağış sonrası metro istasyonu sular altında kaldı.
Ülke genelini etkisi altına alan yağışlı hava, Ankara'da da sele neden oldu. Başkent'te öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmurun ardından bazı metro istasyonları sular altında kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel