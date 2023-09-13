Başkent Kültür Yolu Festivali'nde "satranç" turnuvası düzenlenecek

Başkent Kültür Yolu Festivali, 16-17 Eylül'de "Satranç Tüm Kültürleri Kapsar" adlı satranç turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali, 16-17 Eylül'de "Satranç Tüm Kültürleri Kapsar" adlı satranç turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 16 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki satranç turnuvası, iki gün sürecek.

"Satranç Tüm Kültürleri Kapsar" adlı turnuva, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Gökyay Vakfının işbirliğinde 16-17 Eylül'de Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde yapılacak.

Turnuvaya, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan'dan yarışmacılar katılacak.

Etkinlik TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Ahmet Arslan, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Merdan Nurmyradov, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Begimai Bakytbek, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dimaş Omurali ve Gökyay Vakfı Kurucusu Birten Gökyay'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Yusuf, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Çok özel bir milletin mensubuyuz, çok özel bir geçmişin temsilcileriyiz." dedi.

Köklü medeniyete sahip olan bir millet olarak gelecek asırlara damga vurmaya devam edeceklerine yürekten inandığını ifade eden Yusuf, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasından bu yana Türk dünyasının beraber iş yapmak için önemli girişimlerde bulunduğunu aktardı.

Yusuf, Gökyay Vakfının satranç turnuvası vesilesiyle çok özel bir faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Gökyay Vakfı Kurucusu Birten Gökyay ise satranç turnuvasının hem kültürel hem de sportif faaliyet olacağını vurguladı.

Katılımcılar, basın toplantısından sonra satranç oynadı.