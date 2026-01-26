Haberler

Ampute Futbol Süper Ligi

Ampute Futbol Süper Ligi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ampute Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Başkent Ampute Futbol Gücü, Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü deplasmanda 6-2 yenerek üç puan aldı. Karşılaşmada ev sahibi takım pozisyonlar bulsa da, konuk ekip etkili oyunuyla galip geldi.

Ampute Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Başkent Ampute Futbol Gücü, deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.

Sakarya Atatürk Stadı'nın yan sahasında oynanan karşılaşmada iki takım da maça kontrollü başladı. Ev sahibi Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakip kalede baskı kurarak pozisyonlar üretti ancak fırsatları değerlendiremedi.

Oyun üstünlüğünü zamanla ele alan konuk ekip, etkili hücumlarıyla skoru lehine çevirdi. Mücadeleyi 6-2 kazanan başkent temsilcisi, haftayı üç puanla kapattı.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı