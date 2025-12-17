Haberler

İngiliz Başbakan Starmer'dan Chelsea'nin eski sahibi Abramoviç'e "2,5 milyar sterlini öde" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Chelsea Futbol Kulübündeki hisselerini satarak elde ettiği ancak dondurulan 2,5 milyar sterlinlik paranın Ukrayna için aktarılmasını talep etti. Starmer, bu paranın savaş mağdurlarına ulaşabilmesi için adım atılacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Chelsea Futbol Kulübündeki hisselerini 2,5 milyar sterline satan ancak varlıkları dondurulduğu için bu paraya erişemeyen Rus iş insanı Roman Abramoviç'e, Ukrayna için kullanılmak üzere bu parayı vermesi çağrısı yaptı.

Starmer, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen yılın son "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Starmer, savaş nedeniyle İngiltere'ye gelen Ukraynalıların ihtiyaçlarına ilişkin sorulara da yanıt vererek, "Müttefiklerimizle birlikte dondurulan Rus varlıklarını Ukraynalıların ihtiyaçları için kullanılması konusunu görüşüyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Chelsea Futbol Kulübündeki hissesini 2022'de 2,5 milyar sterline (yaklaşık 142,6 milyar lira) satan ancak yaptırıma tabi tutulduğu için bu parası dondurulan varlıklar arasında yer alan Rus iş insanı Roman Abramoviç'e seslendi.

Starmer, hukuki açıdan paranın sahibi olan ancak fiilen parayı kontrol edemeyen Abramoviç'e hitaben, "Bugün, Chelsea'nin satışından elde edilen ancak 2022'den beri dondurulmuş halde bulunan 2,5 milyar sterlinlik paranın transferi için bir lisans yayımlayacağımızı duyuruyorum. Abramoviç'e mesajım şu, saat işliyor, sözünü tut ve bu parayı öde. Ödemezsen mahkemeye gideceğiz ve her kuruş, Putin'in yasa dışı savaşı nedeniyle hayatı mahvolanlara gidecek." ifadelerini kullandı.

"Gazzeli öğrencilerin eğitimlerine İngiltere'de devam edebilmelerini istiyorum"

Ülkede bugün başlayan ve 5 gün sürmesi planlanan asistan doktor greviyle ilgili sorulara da yanıt veren Starmer, grevi "sorumsuzca" olarak niteledi.

Starmer, "Palestine Action" isimli yasaklı eylem grubuna bağlı tutuklu eylemcilerin cezaevlerinde başlattığı açlık greviyle ilgili soruyu da yanıtlayarak, "Açlık grevleriyle ilgili prosedürler var ve biz de bunları uyguluyoruz." dedi.

İşçi Partili Melanie Ward, Gazzeli öğrencilerin İngiltere'de burslu eğitim alabilmesi için getirilen uygulamanın 31 Aralık'ta sona ereceğini ve İngiltere'de eğitim hakkı kazanan çok sayıda Gazzeli öğrencinin bölgeyi terk edip kazandıkları İngiliz üniversitelerine gelemediğini belirtti.

Bu şekilde yetenekli öğrencilerin kaybedileceğini vurgulayan Ward, yıl sonunda sona erecek uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağını sordu.

Starmer, yanıtında, "Gazzeli öğrenciler, okula başlamakta büyük sorunlar yaşıyor. Henüz gelmeyenler için çözümleri değerlendiriyoruz. Şunu net şekilde söylemeliyim ki hepsinin okula başlayabilmelerini ve eğitimlerine İngiltere'de devam edebilmelerini istiyorum." dedi.

Tıbbi sebeplerle Gazze'den tahliye edilip İngiltere'ye getirilen çocuklara da değinen Starmer, Gazze'ye giren yardımlar konusunun da gündemlerinde yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title