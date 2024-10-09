Başkan Öntürk, Yangından Etkilen Esnafı Ziyaret Etti
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında zarar gören mobilya işletmelerini ziyaret ederek, mağduriyetin giderilmesi için destek vereceğini açıkladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında işletmeleri zarar gören esnafı ziyaret etti.
Öntürk, sanayi sitesinde 5 Ekim'de çıkan yangında hasar oluşan 7 mobilya işletmesini ziyaret etti.
Esnafla görüşen Öntürk, mağduriyetin giderilmesi için Antakya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde destekte bulunacaklarını belirtti.
Öntürk, itfaiye istasyonunun eksikliklerinin giderileceğini kaydetti.