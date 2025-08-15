Başkan Mutlu, Esnaf Ziyaretinde Bulundu
Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, esnaf ziyaretinde bulunarak görüş alışverişinde bulundu. Kasaplar Caddesi'nde esnafla sohbet eden Mutlu, Norşin Kent Meydanı'ndaki peyzaj çalışmalarına dair önerileri dinledi.
Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, esnaf ziyaretinde bulundu.
İlçenin en işlek noktalarından biri olan Kasaplar Caddesi'ndeki eş yerleri gezen Mutlu, esnafla sohbet etti.
Norşin Kent Meydanı'ndaki peyzaj çalışmalarıyla ilgili esnafın görüşlerini aldıklarını söyleyen Mutlu, önerileri dikkate alarak meydanda gerekli düzenlemeleri yapacaklarını ifade etti.
Esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel