Başkan Fatma Şahin'den 19 Mayıs Mesajı

Başkan Fatma Şahin'den 19 Mayıs Mesajı
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin Türkiye'nin geleceği için önemine vurgu yaptı ve Atatürk ile Kurtuluş Savaşı kahramanlarını andı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 19 Mayıs 1919'un millet egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gün olduğunu belirtti.

Şahin mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz, umudumuz ve göz bebeğimiz gençlerimizle yükselerek mevcudiyetini ilelebet sürdürecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, değerlerini korumasının, rekabet gücünü korumasının, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesi sizsiniz. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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