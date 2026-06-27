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Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 110 milyon lira maliyetli yatırımı inceledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen ve 9 kilometrelik hattı kapsayan yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde denetledi. Proje, yoğun yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukları önlemeyi hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon lira yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Şehir Hastanesi çevresinde yürütülen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç'a incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumu hakkında bilgi alan Büyükkılıç, kentin geleceğine yönelik güçlü altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Çalışmanın yaklaşık 110 milyon liralık yatırımla hayata geçirildiğini belirten Büyükkılıç, bölgede yaklaşık 9 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatının sürdüğünü, hattın büyük bölümünde koruge boruların, kalan kısımlarda ise betonarme boruların kullanıldığını, projenin özellikle yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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