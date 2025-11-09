Haberler

Başkale'de 1980 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Başkale'de 1980 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 1980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde 1980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 1980 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.A. hakkında adli işlem yapıldı.

