Başkale'de 1 Milyon 200 Bin Liralık Kaçak Eşya Ele Geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan kaçak eşyalar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurup arama yaptığı araçta, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, gümrük işlemleri yapılmamış piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu belirlenen çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
