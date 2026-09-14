BASK Genel Başkanı Öğretici: 'Memur ve kamu işçisi arasındaki gelir farkı adaletsizliğe dönüştü'

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, kamu kurumlarında memurlar ile kamu işçileri arasındaki gelir farkının derin bir adaletsizliğe dönüştüğünü belirterek, liyakat ve eğitim esasına dayalı ücret politikası çağrısında bulundu.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, BASK'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan memurlar ile kamu işçileri arasında oluşan ücret farkının giderek arttığını ve kamu vicdanını rahatsız eden adaletsizliğe dönüştüğünü savundu.

Öğretici, maden işçileri ve yüksek gerilim hatlarında görev yapan emekçiler gibi ağır fiziki koşullarda çalışan işçilerin bu değerlendirmenin dışında olduğunu ifade ederek, konunun kamu kurumlarındaki memurlar ile aynı ortamda, aynı işi yapan büro ve hizmet birimlerinde görevli kamu işçileriyle ilgili olduğunu belirtti.

"OKUMANIN VE SINAVLARLA KAMU GÖREVİNE GİRMENİN CEZALANDIRILDIĞI BİR YAPI OLUŞTU"

Bir tarafta üniversite mezunu, KPSS gibi zorlu sınav süreçlerinden geçerek kamu görevine atanan memurların, diğer tarafta geçmişte taşeron olarak çalışıp daha sonra kadroya geçirilen, büyük çoğunluğu üniversite mezunu olmayan kamu işçilerinin bulunduğunu belirten Öğretici, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gelinen noktada, birçok kurumda ortalama bir memurun aylık geliri 70 bin, 80 bin lira bandında kalırken, aynı birimde çalışan kamu işçilerinin ikramiye, fazla mesai ve sosyal haklarla birlikte aylık ortalama gelirleri 95 bin, 125 bin lira seviyelerine ulaşabilmektedir. Bazı kurumlarda bu fark daha da açılmaktadır. Bu tablo açık bir ücret dengesizliği olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim ve sorumluluk esasına dayalı kamu personel sistemi ciddi şekilde zedelenmiştir. Okumanın, üniversite bitirmenin ve sınavlarla kamu görevine girmenin adeta cezalandırıldığı bir yapı oluşmuştur.

Bizler emeğin her türlüsüne saygılıyız. Ancak aynı işi yapan personel arasında ücret uçurumları kabul edilemez. Yıllardır enflasyon karşısında alım gücü sürekli eriyen memurların gelirleri ciddi biçimde gerilemiş, kamu çalışanları arasında derin bir adaletsizlik ortaya çıkmıştır. Aynı işi yapan kamu personeli arasında adil ücret dengesi sağlanmalı, memurların yıllardır biriken enflasyon kayıpları telafi edilmelidir. Eğitim, liyakat ve sorumluluk esas alınarak ücret politikası yeniden düzenlenmeli, kamu personel sistemi bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır."

Kaynak: ANKA