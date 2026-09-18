BASK Başkanı Öğretici: 'Memur emeklilerinin 623 bin TL alacağı var'

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zama tepki göstererek, "Bugün gelinen noktada, memur emeklilerinin yalnızca bu kalemden doğan alacağı 623 bin 805 lira gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır. Seyyanen Zam bir lütuf değil, açıkça verilmiş bir sözün gereğidir. Bu düzenleme derhal yapılmalı, söz konusu artış emekli maaşlarına yansıtılmalıdır" dedi.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zama ilişkin açıklama yaptı. BASK'ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Öğretici, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında memurlara yönelik olarak açıklanan ve 8 bin 77 lira ile başlayan, daha sonra artarak bugün 25 bin 153 lira seviyesine ulaşan seyyanen zam, memur emeklilerine de aynen yansıtılacağı ifade edilmesine rağmen aradan geçen süreye rağmen emeklilerimize verilmemiştir. Oysa memur emeklileri, aktif görevde bulunan memurların ayrılmaz bir parçasıdır. Yıllarca devlete hizmet etmiş, alın teri dökmüş, kamu hizmetinin yükünü omuzlamış emeklilerimizin bu haktan mahrum bırakılması kabul edilemez.

Bugün gelinen noktada, memur emeklilerinin yalnızca bu kalemden doğan alacağı 623 bin 805 lira gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır. Her geçen gün artan bu mağduriyet, artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaşmıştır. Emekli maaşlarının aşırı düşüşü nedeniyle emeklilik hakkını kazanmış olanlar emekli olmak istemiyor. Altını çizerek ifade ediyoruz ki, seyyanen zam bir lütuf değil, açıkça verilmiş bir sözün gereğidir. Bu düzenleme derhal yapılmalı, söz konusu artış emekli maaşlarına yansıtılmalı ve bugüne kadar oluşan hak kayıpları telafi edilmelidir."

Kaynak: ANKA