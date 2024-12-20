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Basın Örgütlerinden Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne Kayyum Atamasına Tepki

Basın Örgütlerinden Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne Kayyum Atamasına Tepki
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Basın örgütleri, Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne kayyum atanmasının demokratik haklara aykırı olduğunu belirterek, bu durumu kabul etmediklerini ve yanlış karardan dönülmesi gerektiğini açıkladılar.

(ANKARA) - Basın örgütleri tarafından Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne kayyum atanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Üyelerinin çoğunluğu tarafından seçilerek iş başına getirilen dernek yönetimlerine bu yöntemlerle atama yapılması, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış demokratik haklarımıza, dernek kurma özgürlüğüne aykırıdır" denildi.

Aralarında Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) ,DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti, Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) ve Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin (EMD) olduğu basın örgütleri yaptıkları ortak yazılı açıklama ile Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne, kayyum  atanmasına tepki gösterdi. Basın örgütlerinin açıklaması şu şekilde:

"Gazetecilik toplumun doğru bilgiyle donanabilmesi ve demokrasimizin denge içinde işleyebilmesi için vazgeçilmezdir. Gazetecilerin, bu önemli görevi yerine getirirken haklarını ve hukuklarını savunan, mesleğin ilkelerini koruyan basın meslek örgütleri de bu dengenin vazgeçilmez bir unsurudur. Maalesef son günlerde demokratik seçimlerle iş başına gelmiş yöneticilerin yerlerine kamu görevlilerinin atanması uygulaması sıradanlaşmaya başlamıştır.

"İdarenin görevi, antidemokratik adımlarla derneklere el koyup yönetmek değildir"

Kayyum uygulaması meslek örgütlerimize kadar uzanmış ve son olarak köklü basın meslek örgütümüz Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne, İstanbul Vali Yardımcısı kayyum olarak atanmıştır. Üyelerinin çoğunluğu tarafından seçilerek iş başına getirilen dernek yönetimlerine bu yöntemlerle atama yapılması, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış demokratik haklarımıza, dernek kurma özgürlüğüne aykırıdır. İdarenin görevi, bu tür antidemokratik adımlarla derneklere el koyup yönetmek değildir. Türkiye Spor Yazarları Derneği gibi köklü ve saygın derneklerin genel kurullarını düzenlemesine olanak verilmeli ve yönetimlerinin kendi üyeleri tarafından seçilmesi sağlanmalıdır.

"Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne kayyum atanmasını kabul etmiyoruz"

Bizler çeşitli uzmanlık alanlarından gazeteciler olarak, üyelerinin ve gazetecilerin hakları için, basın ve ifade özgürlüğü için emek harcayan, meslektaşlarıyla dayanışma içinde sorunlarımızın çözümü için çaba sarf eden bu köklü kurumun yanında olduğumuzu duyuruyoruz. Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne kayyum atanmasını kabul etmiyoruz, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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