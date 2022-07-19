Basın İlan Kurumu Başkanvekili Küçükyılmaz, Kayseri'de söyleşide konuştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, "15 Temmuz darbe girişimi, terörist bir darbe girişimiydi çünkü geçmişteki bütün darbeler sadece siyasileri hedef almıştı. Ama ilk kez bir darbeci güruh, bir cunta milleti de hedef aldı." dedi.

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde, Gazete Kayseri, Kayseri Gerçek Haber ve Kayseri Anadolu Haber gazetelerince Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Postmodern Haçlı Seferi mi?" konulu söyleşide konuşan Küçükyılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir kabus gibi başladığını, sonra bir destan olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Küçükyılmaz, 15 Temmuz'un, bir milletin kendi iradesiyle kendi kaderini teminat altına aldığı gün olarak tarihe geçtiğini dile getirdi.

Türk milletinin bir ve beraber olmasının önemini vurgulayan Küçükyılmaz, "Biz tarihte bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz ve güçlü bir lider bulduğumuz zaman, Allah'ın izniyle destanlar yazmışız, 15 Temmuz gibi. Fakat bölündüğümüz, parçalandığımız zaman, düşmanlara açık hale geldiğimiz zaman ise pek çok sıkıntı yaşamışız." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'deki diğer darbelerden farklı olduğuna dikkati çeken Küçükyılmaz, "15 Temmuz darbe girişimi terörist bir darbe girişimiydi çünkü geçmişteki bütün darbeler sadece siyasileri hedef almıştı. Ama ilk kez bir darbeci güruh, bir cunta milleti de hedef aldı çünkü milletin devletle bütünleştiğini bildikleri için her ikisini birden hedefe koydular." ifadelerini kullandı.

Küçükyılmaz, 15 Temmuz'un Allah'ın inayeti, milletin feraseti, kahraman askerin ve emniyetin hidayeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle bertaraf edildiğini kaydetti.

15 Temmuz tarihine dikkati çeken Küçükyılmaz, "15 Temmuz 1099 Haçlı Seferleri'nin bitimi, Kudüs'ün düşmesiydi. 15 Temmuz 2016 tarihi öylesine mi seçildi? Bu FETÖ'cü teröristler sembollerle kafayı bozdukları için 15 Temmuz'u seçtiler." dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, her 15 Temmuz'da hain darbe girişimini unutturmamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Gazeteci Osman Çiftçi, Küçükyılmaz'ı kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Küçükyılmaz'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek çiçek takdim etti.

Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici de Küçükyılmaz'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırması için halı dokuma Türk bayrağı hediye etti.

Mücahit Küçükyılmaz, söyleşinin ardından "Yavuz: Adaletin Kılıcı" isimli kitabının imza gününe katıldı.