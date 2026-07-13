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Başçiftlik Belediyesi yeni kepçe aldı

Başçiftlik Belediyesi yeni kepçe aldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle alınan kepçe, Başçiftlik Belediyesi araç filosuna katıldı. Başkan Bolat, eski araçların yenilenmesi ve bölge ihtiyaçlarına uygun filo oluşturulması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Başçiftlik Belediyesine alınan yeni iş makinesi hizmete sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle alınan kepçe, belediye araç filosuna katıldı.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, belediye araç filosundaki eski araçların yenilenmesi ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek araç filosu oluşturulması yolunda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Erkut Aymak
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