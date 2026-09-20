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Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek dört maçlık galibiyet hasretine son verdi

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Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek dört maçlık galibiyet hasretine son verdi
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Trendol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek dört maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Başakşehir, üst üste üçüncü yenilgisini alan Gençlerbirliği'ni 7 puanda bıraktı.

(İSTANBUL)- Trendol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek dört maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Andreas Skov Olsen, 33 ve 65'inci dakikalarda Eldor Shomurodov ile 53'üncü dakikada penaltıdan Davie Selke kaydetti.

Bu sonuçla dört maç sonra galibiyete ulaşan Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

Ligin 7'nci haftasında Başakşehir, Konyaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
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