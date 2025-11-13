Başakşehir'de İş Yerinde Yangın Çıktı
Başakşehir'in Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iki iş yerinde hasar meydana geldi.
Başakşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler yandaki dükkana da sirayet etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, iki iş yerinde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel