Başakşehir'de İş Yerinde Yangın Çıktı

Başakşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler yandaki dükkana da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, iki iş yerinde hasara yol açtı.