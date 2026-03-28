Van'da gümrük kaçağı gıda ve eşya ele geçildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı gıda ve eşya ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 1 ton 160 kilo gıda ve 12 bin 825 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.