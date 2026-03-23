Barzani ile Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen "bölgedeki son gelişmeleri" görüştü

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi yaptı ve barış için çabaların artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

IKBY Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani ile Berendsen telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede yaşanan son gelişmeler, savaşın bölgedeki ve dünyadaki barış, istikrar ve ekonomik durum üzerindeki "tehlikeli sonuçları" ele alındı.

Barzani ile Berendsen, çatışmaların durdurulması, sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Berendsen, ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) çatışmaların daha da tırmanması ihtimali ve sonuçları hakkında endişelerini dile getirerek, Hollanda'nın Irak ve IKBY'de barış ve istikrarın korunmasına verdiği desteği dile getirdi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
