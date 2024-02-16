BARÜ Rektörü, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan mezunu kutladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu'nu kutladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında mücadele eden Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilo final mücadelesinde rakibi Ukraynalı Tetiana Rizkho Sova'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrenciliği döneminde aldığı madalyalarla kendilerini gururlandıran Çavuşoğlu'nun, başarılarına yenilerini ekleyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen üniversitede nitelikli gençler yetiştirmenin kıvancını yaşadıklarını belirten Uzun, "En önemli bileşenimiz olan mezunlarımızla iletişimi koparmadan, başarılarının bir ömür boyu sürmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle başarılarına yenilerini eklemeye devam eden kıymetli mezunumuz Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.???????