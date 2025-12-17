Haberler

Bartın'da El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 19 Aralık'ta başlayacak

Bartın'da 19 Aralık'ta başlayacak olan '25. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı', yöresel ürünlerin tanıtımını yaparken, özellikle kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bartın'da "25. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı" 19 Aralık'ta yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, fuarda dernekler, eğitim kuruluşları ve ev hanımlarının ürettiği yöresel ürünlerin yanı sıra ahşap aksesuar, takı, tablo, tel kırma ve tel sarma el işleri, ev tekstili, gümüş aksesuar, oyuncak, saat, zücaciye ve yiyeceklerin satışının yapılacağını belirtti.

Fuarla özellikle kadınların aile ekonomilerine katkı sunmalarının yanında yöresel el işi ürünlerinin tanıtımına da katkı sağladıklarını aktaran Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Bartın Belediyesi olarak bu yıl 25'incisini düzenlemenin gururunu yaşadığımız fuarımızla, hem üreticilerimizi destekliyor hem de kentimizde yıl sonuna yakışır bir sosyal ve kültürel atmosfer oluşturuyoruz. Bir taraftan hanımlar evlerinde yaptıkları el emeği göz nuru eserleriyle ev ekonomilerine katkıda bulunurken bir taraftan da yakınlarına yeni yıl hediyesi almak isteyenler için anlamlı hediyelere kolayca ulaşma imkanı sağlamış oluyoruz. El emeğinin, alın terinin ve yerel değerlerimizin ön planda olduğu bu fuarda tüm hemşerilerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız."

Yalçınkaya, 19 Aralık'ta açılış töreniyle başlayacak fuarın 30 Aralık'a kadar açık kalacağını bildirdi.

