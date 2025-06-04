Bartın'da 13 Cankurtaran Yaz Sezonu İçin Göreve Başladı

Bartın'da 13 Cankurtaran Yaz Sezonu İçin Göreve Başladı
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Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde, 13 cankurtaran yaz sezonu boyunca deniz güvenliğini sağlamak amacıyla göreve başladı. Vali Nurtaç Arslan, bu yıl 149 vatandaşı kurtardıklarını belirtti ve tatbikatlar yaparak ekiplerin yetkinliklerini artırdıklarını ifade etti.

Bartın'da, 13 cankurtaran 7 sahilde denize girenlerin can güvenliğini sağlamak üzere göreve başladı.

Merkeze bağlı Güzelcehisar sahili seyir terasında düzenlenen törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın'ın koyları ve sahilleriyle Batı Karadeniz'in incisi olduğunu söyledi.

Koy ve sahillerde zaman zaman boğulma vakaları gibi tehlikelerle karşılaşılabildiğine işaret eden Arslan, Karadeniz'in en büyük tehlikesinin çeken akıntı olduğunu, vatandaşlardan bu konudaki uyarılara dikkat vermelerini, duyarlı olmalarını beklediklerini kaydetti.

Arslan, cankurtaran hizmetleriyle geçen yıl 149 vatandaşı kurtardıklarını anımsatarak, "Onların can ve mal güvenliği bize emanet. Yaklaşık 11 yıldır il özel idaremizin sunduğu cankurtaran hizmetiyle vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Yaz sezonu için 7 sahilde 13 cankurtaranın göreve başladığını ve cankurtaranların yetkinliklerini arttırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Bu noktada Su Altı Federasyonundan yeni bir eğitim aldırdık. Aynı zamanda ekipman, teçhizat anlamında da onları güçlendiriyoruz. Denize şamandıralarımızı yerleştirdik, güvenlik şeritlerimizi çektik. Bundan sonra misafirlerimizi Bartın'ımıza bekliyoruz. Önümüzdeki Kurban Bayramı başta olmak üzere yaz sezonu boyunca vatandaşlarımızı Bartın'ı keşfetmeye, denizin tadını çıkarmaya bekliyoruz."

Törende cankurtaran ekipleri jet-ski, zodyak bot ve insansız uzaktan kurtarma robotuyla boğulma, kayalıklardan atlayarak yaralanma, deniz aracından düşerek boğulma gibi temsili vakalar için tatbikat yaptı.

Cankurtaran ekiplerinin sahil güvenlik ve deniz polisi botlarının eşliğinde Türk bayrağı açarak jet-skilerle gösterilerini sonlandırdı.

Programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Uğur Karakaya, İl Genel Meclis Başkanı Turhan Kalaycı, il genel meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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