Baraj göletinde boğulan polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde, balık tutmak için gittiği baraj göletinde akıntıya kapılan botunu kurtarmaya çalışırken boğulan polis memuru Birol Gümüş (50), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Pınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görev yapan Birol Gümüş, dün akşam balık tutmak için arkadaşları ile birlikte Çamlıdere Barajı Göleti'ne gitti. Gümüş, kıyıdan uzaklaşan botunu tutmak için suya girdiği sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama-kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu, evli ve 3 çocuk babası Gümüş'ün cansız bedenine ulaşıldı. Gümüş için bugün öğle namazı sonrası Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Gümüş'ün ailesi ve yakınları ile Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve mesai arkadaşları katıldı. Gümüş'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kızılcahamam İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. 25 yıllık polis memuru Gümüş'ün 15 yıldır Kızılcahamam'da görev yaptığı öğrenildi.