Haberler

Bulgaristan'da bir bankada naftalin bulaşmış banknotlar yangına neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'ın Gorna Oryahovitsa şehrindeki bir banka şubesinde, naftalinle korunan banknotların alev alması sonucu yangın çıktı. Yangında, 30 bin leva tutarındaki para kullanılmaz hale gelirken, olay sigorta kapsamında koruma altına alındı.

Bulgaristan'ın Gorna Oryahovitsa şehrindeki banka şubesinde, naftalin bulaşmış banknotların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bulgaristan'da 1 Ocak itibarıyla para biriminin levadan avroya geçecek olması nedeniyle yaşlı bir vatandaş, yaklaşık 4 bin leva (2 bin avro) tutarındaki parasını bankaya yatırmak istedi.

Naftalinle korunan kıyafetlerin arasında dolapta saklandığı belirlenen paranın, banka kasasında tutuşarak alev aldığı belirtildi.

Olayda, kasada bulunan yaklaşık 200 bin leva (100 bin avro) tutarındaki paranın 30 bin levalık kısmı yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, zarar gören paranın sigorta kapsamında olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a