Banka Şube Müdürü Seçil Erzan'ın Dolandırıcılık Davasında Yeni Gelişmeler

Güncelleme:
Yüksek karlı güvenilir bir fon iddiasıyla 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılıyor.

YÜKSEK karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

