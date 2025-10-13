Haberler

Banka Soygunu Kamerada: 43 Bin Lira Çalan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesine girip kurusıkı tabancayla gişe görevlisini tehdit eden K.Ö. isimli şüpheli, 43 bin lirayı alarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlar sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

KOŞARAK KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesine girip kurusıkı tabancayı gişe görevlisine doğrultarak yaklaşık 43 bin lirayı alan K.Ö.'nün (49) elinde poşetle koşarak bankadan çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
