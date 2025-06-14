Banka Soygunu Girişimi: Selim T. Tutuklandı
Eskişehir'de bir banka şubesine silahlı girerek kredi talep eden Selim T. (56), adli süreç sonrası tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de bir banka şubesine elinde tüfekle girip, kredi isteyen Selim T. (56), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada da ifadesi alınan Selim T. mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel