Banka Soygunu Girişimi: Selim T. Tutuklandı

TUTUKLANDI

Eskişehir'de bir banka şubesine elinde tüfekle girip, kredi isteyen Selim T. (56), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada da ifadesi alınan Selim T. mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.