Tutukluların sayısı artıyor! Fatih Terim ve futbolcuların dolandırıldığı vurgun davasında yeni gelişme

Bakırköy'de bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu ünlü isimleri 55 milyon dolandırdıktan sonra tutuklanmıştı. Banka müdiresi Erzan'la iş birliği yaptığı tespit edilen 5 kişi daha mali şube müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Bakırköy'de, özel bir bankada şube müdiresi olarak çalışan kadın, aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu ünlü isimleri kandırarak büyük bir vurgun yaptı.

YÜKSEK KAR VAADİYLE KANDIRMIŞTI

Banka müdiresi, Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu ünlü isimleri yüksek kar vaadiyle kandırdı. Hesabı kabarık müşterilerine özel bir fondan bahseden kadın, yüzde 30 kar vaadiyle ünlü isimleri ağına düşürdü.

MAĞDURLARA PARALARINI ÖDEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Konuyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erzan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erzan'ın hem polis hem de savcılık ifadesinde bankanın bilgisi dışında para topladığını kabul ettiği, yatırımlardan zarar ettiği, parasının kalmadığını ve mağdurların bir kısmına ana paralarını ödediğini söylediği öğrenildi.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seçil Erzan'ın topladığı paraları yurt dışına kaçırmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Erzan'ın irtibatlarını inceleyen ekipler, şüphelinin sık sık 5 kişiyle iletişim halinde olduğunu ve bu 5 kişinin farklı zamanlarda sık sık yurt dışına çıkış yaptığını belirledi. Ekipler söz konusu şüphelilerin İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'daki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 bin lira bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.