Bangladeş'teki selde binlerce kişi evsiz kaldı - Haberler

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Bangladeş'teki selde binlerce kişi evsiz kaldı

AA - Md. Kamruzzaman - Güncel
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Bangladeş'in kuzeydoğusunda aşırı yağışlar nedeniyle nehirlerin taşmasıyla son yılların en şiddetli sel felaketi görüldü.

Bangladeş'in kuzeydoğusunda aşırı yağışlar nedeniyle nehirlerin taşmasıyla son yılların en şiddetli sel felaketi görüldü. Ülkeyi hafta başından bu yana etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı. Afetten bölgedeki 2 milyon kişi etkilendi. Bangladeşli yetkililer, şimdiye kadar sel felaketi nedeniyle 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Sylhet kentinde yaklaşık 50 bin hanenin elektriği kesildi. Su seviyesinin düşmemesi nedeniyle bölgeye bir süre daha elektrik verilemeyeceği kaydediliyor.

AA / Md. Kamruzzaman - Güncel

Bangladeş, evsiz, Sel, Güncel, Haberler

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