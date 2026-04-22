Haberler

Bangladeş'te yakıt krizi derinleşirken telekomünikasyon altyapısı çöküşün eşiğinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş'in mobil telekomünikasyon sektörü, uzun süredir devam eden elektrik kesintileri ve azalan yakıt kaynakları nedeniyle jeneratörlere büyük ölçüde bağımlı hale gelerek son yılların en ciddi operasyonel krizlerinden birini yaşıyor.

Bangladeş'in mobil telekomünikasyon sektörü, uzun süredir devam eden elektrik kesintileri ve azalan yakıt kaynakları nedeniyle jeneratörlere büyük ölçüde bağımlı hale gelerek son yılların en ciddi operasyonel krizlerinden birini yaşıyor.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'in birçok bölgesinde her gün 5 ila 8 saat şebeke elektriği kesintiye uğruyor.

Bu nedenle mobil operatörler baz istasyonlarını ve tesislerini çalışır durumda tutmak için neredeyse tamamen jeneratörlere bağımlı hale geldi.

Operatörlerin tahminlerine göre, telekomünikasyon sektörü şu anda ülke çapındaki mobil şebeke operasyonlarını sürdürmek için günde 100 bin litreye yakın yakıt tüketiyor.

Ülkede büyük çaplı telekomünikasyon kesintisi yaşanacağına dair endişeler artıyor. Krizin artık yalnızca geçici operasyonel aksaklıklarla sınırlı kalmadığı, giderek derinleşen bir yapısal riske dönüştüğü düşünülüyor.

Bangladeş'te şu anda 185 milyondan fazla mobil abone bulunuyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü
Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var

Katilin annesi neden tutuklandı? Büyük ihmal savcılık açıklamasında