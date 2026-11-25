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Bangladeş, ülkede süren protestoların ardından hazır giyim sektöründe işe giriş seviyesindeki aylık asgari ücretin yüzde 36'lık artışla 17 bin takaya (136 dolar) yükseltildiğini bildirdi.

Bangladeş'te hükümet tarafından görevlendirilen kurul, ülkede süren protestoların ardından tekstil sektörüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, işçi ve işveren temsilcileriyle yapılan yaklaşık 12 saatlik müzakerelerin ardından, sektörde giriş düzeyi çalışanlar için asgari ücretin 12 bin 500 takadan (100 dolar) yüzde 36'lık bir artışla 17 bin takaya (136 dolar) yükseltildiği bildirildi.

Bangladeş'te tekstil protestoları

Ülkede bir süredir eylem yapan tekstil işçileri, enflasyonu ve artan yaşam maliyetini gerekçe göstererek aylık asgari ücretin 12 bin 500 takadan (100 dolar) 30 bin takaya (240 dolar) çıkarılmasını talep ediyordu.

Yaklaşık 4 milyon kişiye istihdam sağlayan Bangladeş hazır giyim sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını karşılıyor ve Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Kaynak: AA